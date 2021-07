COVID 19 Non due, ma una sola positività tra le minorenni sammarinesi a Malta Le tre ragazzine sono in quarantena mentre il quarto minorenne, dopo un tampone negativo, è rientrato sul Titano. La Valletta eleva le restrizioni sugli arrivi: isola "off limits" per i sammarinesi

Non due, come sembrava ieri, ma solo una positività al Covid è stata effettivamente riscontrata tra i quattro minorenni sammarinesi, in vacanza studio a Malta in un college per migliorare la conoscenza della lingua inglese. Questa mattina, intanto, dopo un tampone negativo, uno dei quattro ha potuto lasciare l'isola e rientrare in Italia e quindi a San Marino.

A Malta, in isolamento, restano dunque tre ragazzine. Due sono in quarantena nella stessa stanza del college perché - anche se negative al test - hanno avuto un contatto stretto con soggetti contagiati. La terza, positiva al test, è invece in isolamento in una stanza da sola, ma non ha alcun sintomo, riferisce una familiare con cui è in stretto contatto. Domani, tra l'altro, verrà sottoposta ad un nuovo tampone, sperando che il precedente sia stato un falso positivo. Ad ogni modo tutte e tre le ragazzine, prima di rientrare a San Marino, dovranno restare in quarantena a Malta, almeno fino al 23 luglio.

Una situazione inaspettata visto che quando la vacanza studio era cominciata Malta era covid free. Oggi, visto l'aumento dei contagi e il focolaio che ha interessato anche 120 giovani studenti italiani, il Governo di Malta ha imposto misure più severe sugli arrivi. Non basta più il tampone negativo. Serve il green pass europeo, britannico o maltese. I sammarinesi son tagliati fuori e qualcuno che dal Titano aveva prenotato un soggiorno a Malta da domani, ha dovuto rinunciare alla vacanza.





