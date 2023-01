Numeri, repressione e prevenzione, la tavola rotonda di Sums sulla violenza di genere Il comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, ha messo a confronto l'aumento sensibile delle segnalazioni

99 le “attivazioni” per violenza di genere e su minori. Il dato che emerge dal bilancio della Gendarmeria rimane sullo sfondo della riflessione che la tavola rotonda, organizzata dalla Sums, riporta al centro, per non limitare tutto al 25 novembre. “Con gli occhi delle donne” . Tra i relatori il comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, che ha messo a confronto l'aumento sensibile delle segnalazioni, che erano state 37 nel 2021, con le attuali 99. Qualche giorno fa a Bellaria il caso di femminicidio suicidio, l'ultimo del preoccupante trend subito fuori confine. Episodi che per fortuna a San Marino non si sono verificati. Ma violenza di genere non si limita alla violenza fisica. C'è una violenza velata, occulta, l'aggressione morale, l'umiliazione, la vessazione economica. Ed è su questo che insiste l'Authority Pari Opportunità, anche in questa occasione.

Nel video l'intervista a Marino Albani Presidente SUMS; Maurizio Faraone, comandante Gendarmeria; Gloria Valentini, Authorithy Pari Opportunità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: