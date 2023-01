In aumento i casi di violenza di genere e su minori: 99 'attivazioni', nel 2021 erano state 37

San Marino. Bilancio delle attività svolte dal Corpo della Gendarmeria nel 2022

37 i furti in abitazione nel 2022, prevalentemente concentrati negli ultimi 4 mesi: quasi il doppio rispetto al 2021 quando erano stati 19. Scendono invece nettamente, da 151 a 114 i furti totali. Riguardo ai veicoli stati 41 quelli rubati, contro i 78 del 2021. In calo anche il numero di persone denunciate all'autorità giudiziaria, passate da 171 a 144. 14 gli arresti, di cui 6 per furto e uno per droga. Ben 99 – contro le 37 del 2021 - le attivazioni per violenza contro le donne e i minori.

Tra le operazioni più importanti quella condotta in supporto al Comando Tutela della Salute dei Carabinieri, per traffico di sostanze anabolizzanti. Un'indagine diretta dalla Procura di Rimini in collaborazione con l'autorità giudiziaria sammarinese: ingenti i sequestri per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro oltre a 180mila euro in contanti.

In costante crescita i posti di controllo e le persone identificate salite a 15.361. Nel 2022 non c'è stata nessuna rapina e la gendarmeria non ha rilevato alcun incidente stradale con decessi. Dal punto di vista dell'attività amministrativa, numeri sostanzialmente stabili per l'ufficio stranieri nella concessione dei permessi di soggiorno a vario titolo, mentre 394 sono stati rilasciati specificatamente per l'accoglienza dei profughi ucraini. Per quel che riguarda le armi: 660 quelle acquistate o cedute tra privati. In diminuzione rispetto al 2021, così come quelle vendute dalle armerie ai sammarinesi che sono passate da 214 a 165. In aumento, invece, da 464 a 472 le armi acquistate in armeria da cittadini stranieri.