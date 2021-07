Nuovo Ospedale, approvata la variante al PP. Da Canti e Ciavatta plauso all'operato del Direttore ISS Bruschi “Il progetto del Gruppo di Lavoro e quindi anche dei vertici ISS – scrivono i Segretari al Territorio e alla Sanità - rappresenta una significativa risposta sull'ottimo lavoro condotto dal Direttore Generale nell'ambito dei suoi obiettivi"

E' il primo passo verso la nuova struttura e sono i Segretari al Territorio e alla Sanità a darne notizia in una nota dove ne ricordano il ruolo di “infrastruttura strategica”, che sarà “costruita con nuove tecnologie e nella piena sostenibilità ambientale, per offrire servizi competitivi e di livello”. Ma su tutto guardano al Gruppo di lavoro costituito ad hoc, composto da tecnici della PA, tecnici del Policlinico di Milano e dal Comitato Esecutivo dell'ISS, sottolineandone competenza e professionalità nell'elaborazione delle linee guida: “Definite in pochi mesi – si legge - contengono le valutazioni in termini di economicità, funzionalità e adeguatezza dei criteri che guideranno la progettazione del nuovo polo ospedaliero”. Si lavora spediti e il progetto sarà presentato alla cittadinanza già a settembre. Soddisfazione dei Segretari Stefano Canti e Roberto Ciavatta che non mancano un riferimento puntuale proprio all'operato del Direttore Alessandra Bruschi: “il progetto del Gruppo di Lavoro e quindi anche dei vertici ISS – scrivono - rappresenta una significativa risposta sull'ottimo lavoro condotto dal Direttore Generale nell'ambito dei suoi obiettivi, segno di competenza e professionalità”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: