UNIRSM Nuovo protocollo d'intesa fra le Università di San Marino e di Trento Il documento firmato oggi individua nei settori giuridico, socio sanitario e delle relazioni internazionali i primi ambiti di collaborazione tra i due atenei

Firmato oggi sul Titano dai rettori Corrado Petrocelli e Paolo Collini il protocollo che getta le basi per l'attivazione di percorsi formativi congiunti, tra l'Università di San Marino e l'Università di Trento, come corsi di laurea, master o progetti di ricerca. Presente al tavolo anche il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi. Il documento individua nei settori giuridico, socio sanitario e delle relazioni internazionali i primi ambiti di collaborazione.

“Questo accordo, coinvolgendo l’Ateneo sammarinese insieme a un’istituzione universitaria di grande prestigio come quella di Trento, non può che rappresentare motivo di piena soddisfazione per la nostra realtà, soprattutto alla luce delle potenzialità presenti”, ha spiegato Corrado Petrocelli, rettore dell'Università di San Marino.

“Abbiamo risposto con piacere e grande disponibilità all’invito dell’Università e della Repubblica di San Marino a fare rete su temi di comune interesse, sia nella ricerca sia nello sviluppo di nuove iniziative didattiche”, ha commentato il rettore dell'Università di Trento Paolo Collini.

Nel servizio le interviste ai rettori Corrado Petrocelli e Paolo Collini e al Segretario di Stato Andrea Belluzzi

