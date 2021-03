EXPO DUBAI Online il sito web ufficiale del Commissariato Generale Sammarinese Ad aprile previsto incontro tra il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il corrispettivo Ministro Expo di Dubai

Una piattaforma per fornire tutte le informazioni e curiosità sull'Expo di Dubai, in programma dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. È questo l'obiettivo del sito web ufficiale sammarinese. Nella home page il countdown per scandire il tempo che manca all'inizio. “Connettere le menti per progettare insieme il futuro” il tema centrale di quest'edizione. Sul portale diverse le sezioni dedicate alla scoperta del territorio, all'illustrazione di bandi ed al reclutamento del personale del padiglione. Per i giovani è stato realizzato un apposito spazio per proporsi come volontari.

[Banner_Google_ADS]



Ad aprile poi ci sarà l'incontro, a Dubai, tra il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il corrispettivo Ministro dell'Expo di Dubai. “La messa in onda del sito – evidenzia Pedini Amati – è un primo piccolo, ma concreto, passo verso la partecipazione sammarinese”.

Sotto l'aspetto organizzativo quest'edizione rappresenta un vero banco di prova per realizzare eventi di tale portata in un periodo molto delicato. “L'auspicio – aggiunge – è che la manifestazione, insieme al suo valore turistico, imprenditoriale, promozionale e politico possa rappresentare anche quella ripartenza che tutti auspichiamo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: