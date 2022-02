OSPEDALE Parcheggi occupati: 90 auto 'avvertite', da sabato scattano le multe

Parcheggi occupati: 90 auto 'avvertite', da sabato scattano le multe.

La scorsa settimana è scattato l'invito di Segreteria competente e Istituto sicurezza sociale a non lasciare le macchine nel fine settimana all'interno dei due parcheggi multipiano dell’Ospedale di Stato: sono destinati al personale ISS e agli assistiti che si recano nella struttura. Ma soprattutto il sabato, nelle aree di sosta, viene effettuato il servizio di pulizia pubblica e igienizzazione, attività necessaria soprattutto per l'esecuzione dei tamponi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 proprio nei vari piani. Ma i controlli degli agenti delle Forze dell’Ordine, lo scorso fine settimana, hanno portato a scoprire una novantina di vetture non autorizzate e lasciate negli stalli. Forse residenti della zona utilizzatori della struttura al coperto. Per ora in ciascun mezzo è stato lasciato un 'avvertimento'. Ma dal prossimo sabato scatteranno multe e rimozioni.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: