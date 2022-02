Parcheggi dedicati al personale ISS e agli assistiti: si ricorda il divieto di sosta prolungata

Si ricorda che le aree di sosta dei due parcheggi multipiano dell’Ospedale di Stato sono destinati al personale ISS e agli assistiti che si recano nella struttura. In tali aree pertanto non è consentito lasciare in sosta per periodi prolungati i propri veicoli, salvo in caso di neve. Durante la giornata del sabato, negli stessi parcheggi viene effettuato il servizio di pulizia pubblica e igienizzazione, attività quanto mai necessaria ora, in quanto alcune aree sono utilizzate per l’esecuzione dei tamponi per la ricerca del virus SARS-CoV-2. In particolare, la pulizia viene effettuata: sabato mattina nel parcheggio P4, sito sotto la sede della Banca di San Marino; sabato pomeriggio nel parcheggio P2, zona ex Casa di riposo. Periodicamente, compresi i giorni scorsi, sono stati svolti dei sopralluoghi dagli agenti della Polizia Civile insieme ai funzionari della AASLP, che hanno confermato la presenza di veicoli che sostano impropriamente nelle aree, nonostante i segnali di divieto specificamente installati. Per tali ragioni, è stata attivata una “campagna informativa” tramite appositi volantini per ricordare le regole di utilizzo delle aree di sosta dell’Ospedale di Stato. Nei prossimi giorni, in caso perdurassero situazioni di utilizzo non corretto dei parcheggi, gli agenti delle Forze dell’Ordine procederanno quindi con le dovute sanzioni e la rimozione dei mezzi in divieto di sosta.

Cs Iss