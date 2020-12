BENI E SERVIZI Parte il concorso "Smac e Vinci con il Natale delle Meraviglie": premi fino a 1000 euro per chi acquista in territorio

Da oggi parte "Smac e vinci con il Natale delle Meraviglie": un concorso con 100 premi in denaro per tutti quelli che utilizzeranno la Smac Card per comprare beni e servizi in Repubblica. Per partecipare, bisogna essere maggiorenni e fare un acquisto di almeno 1 euro in negozi e attività economiche, passando la carta. I premi vanno da 1000 euro del primo classificato ai 500 del secondo e terzo, a scendere fino al centesimo vincitore, con un montepremi di oltre 5400 euro. Per partecipare c'è tempo fino al 6 gennaio. I premi saranno estratti il giorno successivo e le cifre accreditate sulla stessa Smac l'8 gennaio. L'iniziativa ha il sostegno delle Segreterie di Stato per le Finanze, l'Industria e il Turismo.

