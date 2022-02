ESC Pedini Amati al Tg San Marino: “Vincere l'Eurovision sarebbe un sogno”

"Una Voce per San Marino", il contest organizzato per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision di Torino e vinto da Achille Lauro ha attirato l'attenzione di pubblico e addetti al lavori. Ampia eco su tutti i canali nazionali, radio e web raggiungendo il vertice dei trend topics di Twitter, sbaragliando la concorrenza del calcio e dei programmi di punta del sabato sera. La presenza di artisti di rilievo internazionale, la partecipazione da parte di emergenti che sono saliti sul Titano da quasi tutti i continenti ed il pass diretto per partecipare all'Eurovision Song Contest in palio, hanno fatto sì che sulla diretta di sabato sera sono stati molti gli occhi puntati in Italia e non solo.

C'è ancora euforia, dopo la finalissima di “Una Voce per San Marino”, nella voce e negli occhi del segretario al Turismo Federico Pedini Amati che è intervenuto in diretta al Tg San Marino. “Per una volta dobbiamo dire che siamo stati bravi come Paese”, afferma, complimentandosi con tutti coloro che hanno preso parte all'evento, a partire da San Marino Rtv, Media Evolution e la stessa segreteria al Turismo. Lo ha definito “un lavoro di squadra”. “San Marino – ha aggiunto – si è mosso per ospitare un evento anche al di sopra delle aspettative”. Pedini Amati ha poi ribadito che il contest avrà una seconda edizione il prossimo anno e “siamo pronti ad alzare ancora il livello”. Poi un occhio al futuro prossimo “perché non è finita qua”, dice. “Achille Lauro parteciperà all'Eurovision Song Contest. Abbiamo la possibilità di arrivare in finale e, perché no, anche vincere l'Esc. Sarebbe un sogno”.

[Banner_Google_ADS]



Arriva intanto il sostegno all'operazione “Una Voce per San Marino” da parte di Noi per la Repubblica che plaude al lavoro svolto dal Segretario di Stato Pedini Amati e il suo staff capace di mettere in campo “idee e proposte condite con lavoro, impegno e competenza”. Per Npr non è un caso che lo show – definito “un grande colpo” - “abbia non solo coinvolto le risorse sammarinesi, artisti, musicisti, cantanti, ma si sia rivelata anche una vetrina internazionale per il nostro Paese". “La portata dell'evento – riporta una nota - è stata tale da aver suscitato quell'entusiasmo che eravamo abituati a respirare quasi unicamente in occasione del Rally Lagend, e il grande successo riscontrato ci fa sperare che l'evento di quest'anno sia stato soltanto il primo passo per un grande evento che, annualmente, si potrà organizzare nella nostra Repubblica”. Ora, tutto questo per NpR pone l'accento sulla necessità di affrontare la questione legata alla carenza di infrastrutture ricettive e di come ammodernare quelle esistenti.

[Banner_Google_ADS]

Rivedi la diretta di sabato al Teatro Nuovo di Dogana

I più letti della settimana: