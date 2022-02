Turismo, Npr: "La politica delle idee, delle proposte e del lavoro paga sempre"

La politica delle idee, delle proposte e del lavoro, come dovrebbe essere, di norma paga sempre. Lo dicono i risultati, ne parla la gente. La politica che con coraggio ci mette la faccia e (è il caso di diro) il vestito della festa, riesce non solo a fare quello per cui è stata delegata, ma lo fa lasciando un segno importante nel Paese. Una politica fatta di lavoro, spesso lontano dai riflettori, lontano dai titoloni da prima pagina che puntualmente si rivelano dei vuoti slogan elettorali, ma fatta di impegno e di tanta pazienza, è quella che arriva a risultato. Con queste premesse NPR non può che compiacersi di quelli che stanno arrivando dal settore del Turismo; NPR non può che condividere quindi, con il Segretario Pedini Amati e il suo staff, la soddisfazione per aver messo in campo quello di cui si parlava in premessa, cioè idee e proposte condite con lavoro, impegno e competenza. E, non a caso, i risultati stanno arrivando.

E' un caso che, nel periodo più complicato per il turismo di tutto il Mondo, San Marino sia riuscito a ricevere la scorsa estate, numeri di visitatori che, per andarli a ritrovare, occorre andare oramai nei libri di storia?

E' un caso che la nostra presenza all'Expo di Dubai, abbia fatto diventare la più antica Repubblica del Mondo, un lugo di incontri istituzionali con i più alti rappresentati della politica di tutto il Mondo, che il numero di visite giornaliere al nostro padiglione siano in continua crescita e che la giornata, che la scorsa settimana ha celebrato la Repubblica di San Marino, sia stato uno degli eventi meglio riusciti dell'intera kermesse? La risposta è scontata. No. Ogni traguardo, ogni obiettivo che si sta raggiungendo è figlio del lavoro, e basta vedere i risultati per spedire al mittente le polemiche, esclusivamente strumentali, fatte da politici (e partiti) che hanno dimostrato -anche nel recente passato- di non esserci nemmeno andati vicino ai numeri che oggi, con soddisfazione, abbiamo sotto gli occhi.

E' un caso che "Una voce per San Marino" abbia non solo coinvolto le risorse sammariesi, artisti, musicisti, cantanti, ma si sia rivelata anche una vetrina internazionale per il nostro Paese? La portata dell'evento è stata tale da aver suscitato quell'entusiasmo che eravamo abituati a respirare quasi unicamente in occasione del Rally Lagend, e il grande successo riscontrato ci fa sperare che l'evento di quest'anno sia stato soltanto il primo passo per un grande evento che, annualmente, si potrà organizzare nella nostra Repubblica. "Una voce per San Marino" è stato un grande colpo, questo è sotto gli occhi di tutti, un grande colpo che ci fa pensare che sia giunto il momento per affrontare di petto anche la questione legata alla carenza infrastrutture ricettive e di come ammodernare quelle esistenti. "Una voce per San Marino" inoltre, oltre alle ragioni appena descritte, ha lasciato in tutto il Paese la sensazione di come un evento ben organizzato, ben calibrato, con le giuste persone, possa rappresentare veramente l'inizio di quel cambiamento che i sammarinesi sono anni che auspicano, sia nel raccogliere le sfide importanti, che nel riaffermare la nostra immagine davanti agli occhi del Mondo. L'immagine di un Paese operoso, creativo e che, al momento giusto, dimostra puntualmente di potersi sedere al tavolo con i grandi.

