Pensioni: da luglio sospeso l'invio dei cedolini cartacei

Dal mese di luglio, Banca Centrale sospenderà l’invio dei cedolini mensili delle pensioni e sarà attivato, già dal mese di giugno, il nuovo servizio online di informazione. È stata così creata una sezione ad hoc sul portale PA, già utilizzata per la compilazione del proprio IGR, ad esempio, che permette al pensionato o al delegato di consultare immediatamente il cedolino. Coloro che volessero continuare a ricevere la forma cartacea del cedolino, potranno farne richiesta all’ISS (all’Ufficio Prestazioni Economiche- Sezione Pensioni) dietro versamento delle sole spese vive di spedizione pari a 0,70 euro per i recapiti sammarinesi e 1,10 euro per i recapiti in Italia. Diversi sono i vantaggi, scrive la Segreteria alla Sanità, dell’assenza di carta: minor impatto ambientale, maggiore trasparenza, maggiore privacy e minori costi.



