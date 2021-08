CORONAVIRUS Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che esenta San Marino dall'obbligo del Green Pass Osla: "Plauso al governo, ma no a imposizioni unilaterali dal ministero della Salute italiano". Comites: "Momentanea vittoria che da' respiro"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che concede l'esenzione dal Green Pass per San Marino. Eccolo nero su bianco l'ultimo decreto legge 6 agosto 2021, numero 111, illustrato dai ministri Speranza, Bianchi e Giovannini questa settimana, che ne hanno anticipato i contenuti, e soprattutto annunciato le esenzioni per San Marino circa l'obbligo sull'utilizzo del Green Pass per una serie di attività, a partire da quelle della ristorazione, al chiuso. L'articolo 6, come anticipato dal ministro della Salute Speranza, prevede che “ai soggetti in possesso di certificato di vaccinazione anti Sars-CoV-2 rilasciato dalle autorità sanitarie di San Marino, non oltre il 15 ottobre, non si applicano le disposizioni di legge” contenute nel decreto stesso, relative al Green Pass, nell'attesa anche dell'adozione di una circolare del ministero della Salute che definisce “modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali”.

Tra le prime reazioni a questa esenzione c'è Osla, che evidenzia come sia stata “scongiurata un'assurda discriminazione per migliaia di cittadini sammarinesi e italiani residenti in Repubblica cui è stato somministrato il vaccino Sputnik”. Plauso quindi al governo, ma no, dice Osla, a imposizioni unilaterali: “La scelta di acquistare Sputnik – ricorda infatti – è stata conseguente ad un inadempimento contrattuale dell'Italia, che non ha consegnato le dosi necessarie. Un eventuale nuovo percorso vaccinale non potrà essere deciso unilateralmente da una circolare del ministero della Salute italiano”. Anche per il Comites è una “momentanea vittoria che dà respiro, per trovare soluzioni alle discrasie che questo provvedimento non aveva minimamente calcolato”.

Scarica il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111

