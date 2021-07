Renzi (Comites): “Green Pass fonte di tanti problemi”

Renzi (Comites): “Green Pass fonte di tanti problemi”.

Lo stallo nel riconoscimento del green pass sammarinese per i cittadini vaccinati con Sputnik all'attenzione del Presidente del Comites, Diego Renzi. In un lungo elenco identifica le categorie che ne subiranno maggiormente le conseguenze: naturalmente, i cittadini e residenti in territorio; poi quelli che dalla Repubblica si spostano per lavorare in Italia o che hanno attività in Italia. In parallelo, però, anche le attività del Circondario, soprattutto quelle dell'entroterra, che senza l'apporto della clientela sammarinese – segnala Renzi - “si vedranno costretti a chiudere”. Ancora, le attività sanitarie, culturali e sportive che non potranno usufruire di personale specializzato proveniente dalla Repubblica, fino agli studenti che non potranno più frequentare corsi e che dovranno essere risarciti per spese sostenute per un servizio che viene impedito. Si chiedono risposte dalla politica per una soluzione, tornando a richiamare, come criterio da adottare per superare l'empasse, il riconoscimento dell'esame anticorpale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: