Comites: "Il Green Pass fonte di tanti problemi"

Il Comites ha raccolto le seguenti segnalazioni e le trasmette alle autorità, alla politica e agli organi di stampa, così che tutti possano comprendere i perchè di questo forte disagio : il GREN PASS creerà problemi a tutte le categorie qui di seguito elencate: - cittadini e residenti in territorio Sammarinese; - cittadini e residenti in territorio che lavorano in Italia e che hanno attività in Italia; - attività site nel Circondario del territorio Sammarinese, specie quelle dell'entroterra che, senza l'apporto della clientela sammarinese, si vedranno costretti a chiudere; - attività sanitarie, culturali e sportive che non potranno usufruire di personale specializzato proveniente dalla Repubblica; - studenti che non potranno più frequentare corsi e che dovranno essere risarciti per spese sostenute per un servizio che viene impedito! Per il momento, non conosciamo altri casi, ma credo siano sufficienti per comprendere quanto sia destabilizzante il provvedimento del GREEN PASS, e pertanto si chiede un rinvio delle scadenze per trovare una soluzione equa e necessaria. Rimaniamo in attesa di risposte da parte delle autorità e dalla politica per una soluzione, che ho già da tempo indicato nel riconoscimento dell'esame anticorpale per accedere al Green pass, così che con questo documento già riconosciuto in sede europea, si possa ovviare all'impasse che viene a crearsi. Per questo siamo in contatto con Parlamento, Segreteria sanità di entrambi gli Stati e con il Parlamento Europeo, per trovare soluzioni possibili. Noi del COMITES rimarremo quotidianamente sul pezzo.

C.s. Diego Renzi - presidente Comites