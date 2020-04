CORONAVIRUS Riaprono agli utenti l'Ufficio del Registro e l'Ufficio Tributario, dal 20 aprile Ufficio automezzi La mappa degli uffici aperti fornita dalla Funzione Pubblica

Riaprono agli utenti l'Ufficio del Registro e l'Ufficio Tributario, dal 20 aprile Ufficio automezzi.

A partire da martedì 14 aprile riapriranno all'Utenza l’Ufficio del Registro e l’Ufficio Tributario (quest’ultimo limitatamente ai Servizi Importazioni, Esportazioni, Servizio Cassa, Servizio Prodotti Energetici/Petroliferi e Servizio di Segreteria per certificazioni, duplicati). Per accedere ai servizi è necessaria la prenotazione che può già essere richiesta telefonicamente già da questa mattina al numero 0549 885054 per i servizi dell'Ufficio tributario, mentre da martedì al numero 0549 882094 per l'Ufficio del registro.

Sarà aperto soltanto l'ingresso al piano 0 lato Ufficio Tributario dove un addetto accoglierà gli utenti e gestirà gli ingressi ai vari Servizi ed Uffici. Gli utenti sono pregati di presentarsi muniti di mascherina e guanti e di rispettare tutte le disposizioni sanitarie vigenti per l’emergenza Covid - 19.

Questi si aggiungono agli uffici della Pubblica Amministrazione che erano già operativi con apertura al pubblico:

Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali con operatività minima per rilascio di carte d’identità e passaporti indifferibili e per l’effettuazione di pratiche legate a nascite o morti con orario al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore alle 9,00 ore 12,00.

Ufficio Attività Economiche con operatività minima per supporto delle attività economiche con orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore alle 9,00 ore 12,00.

Si ricorda che l’accesso alle sopra menzionate Unità Organizzative potrà avvenire solo previa prenotazione da effettuarsi ai seguenti numeri o indirizzi di posta elettronica istituzionale:

Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali: tel. 0549 882080 - e mail: info.statocivile@pa.sm

Ufficio Attività Economiche: tel. 0549 882950 – e mail: info.uae@pa.sm

Sportello Unico per l’Edilizia: tel. 0549 882163; 0549 882164 – e mail: info.edilizia@pa.sm

Ufficio Tecnico del Catasto: tel. 0549 882105 – e mail: info.catasto@pa.sm

Dal 20 Aprile 2020 sarà invece riaperto, con operatività minima e con accesso al pubblico previa prenotazione l' Ufficio Registro Automezzi e Trasporti: tel. 0549 887100 - e mail: info.registroautomezzi@pa.sm – orari 8:15 – 12:30 (fatta salva diversa indicazione della Direzione).

Sono aperti con operatività minima ma senza accesso consentito al pubblico: Ufficio Filatelico e Numismatico, tel. 0549 882350 – e mail: info.ufn@pa.sm - orari 9:00 – 12:30



Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, tel. 0549 882982 – e mail: info.brevettiemarchi@pa.sm - orari orari 9:00 – 12:30

Ufficio del Turismo, tel. 0549 882390; 0549 882914 – e mail: info@visitsanmarino.com - orari orari 9:00 – 12:30

Ufficio Acquisti, Servizi Generali e Logistica, tel. 0549 885078 – e mail: ufficio.acquisti@pa.sm - orari orari 9:00 – 12:30

Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) tel. 0549 885110 – e mail: info.ugraa@pa.sm – orari orari 9:00 – 12:30

Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive per il Lavoro, tel. 0549 885720; 0549 885749 – e mail: info.cfp@pa.sm - orari orari 9:00 – 12:30



I più letti della settimana: