Riapertura all’utenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria e dell’Ufficio Tributario, con accesso contingentato e limitato, mediante prenotazione

La scrivente Direzione informa che a partire da martedi 14 aprile p.v. l’Ufficio del Registro e Conservatoria e l’Ufficio Tributario, quest’ultimo limitatamente ai Servizi Importazioni, Esportazioni, Servizio Cassa, Servizio Prodotti Energetici/Petroliferi e Servizio di Segreteria per certificazioni, duplicati ecc, riaprono all’utenza, previa prenotazione ed appuntamento, al momento telefonico.

L’ UFFICIO TRIBUTARIO rispetterà, salvo diverse successive comunicazioni, i seguenti orari di sportello, dal lunedì al venerdì:

Servizi Importazioni ed Esportazioni : 8,15 - 12,30; Servizio Cassa: 8,30 -12.,30;

Servizio di Segreteria: 8,30 -13,00.

Da domani venerdì 10 aprile è possibile prenotarsi telefonicamente al numero 0549 885054. Le prenotazioni saranno accordate sulla base della richiesta dell’utente e dei posti disponibili nei summenzionati

Servizi; saranno ripartite con tempi medi per ogni Servizio richiesto di 10 minuti (es. 10 minuti per accedere all’import ed export, 10 per il Servizio cassa ecc.). L’Ufficio Tributario sta lavorando altresì ad un applicativo informatico di prenotazione sul TRIBWEB, previa autentificazione dell’Utente, e sarà operativo si auspica a breve.

L’UFFICIO REGISTRO E CONSERVATORIA rispetterà, al momento, salvo diverse successive comunicazioni, i seguenti orari, dal lunedì al venerdì:

ORARI DI SPORTELLO – 8,15 -14,15 da lunedì al venerdì;

ORARI UFFICIO CASSA: - 8,30–13,30; il lunedì e giovedì anche dalle 15,00- 17,00.

Da martedì mattina 14 aprile p.v. è possibile prenotarsi telefonicamente al numero 0549 882094; le prenotazioni saranno accordate sulla base della richiesta dell’utente e dei posti disponibili. L’accesso ai Servizi dei summenzionati Uffici è pertanto contingentato, solo su prenotazione ed avverrà, per tutti gli Uffici della Palazzina, esclusivamente dalla porta principale sita al Piano 0 lato Tributario (di fronte l’ingresso del Tribunale Unico).

Per impedire accessi incontrollati all’interno del Palazzo e non conformi alle disposizioni sanitarie vigenti, saranno inibiti gli altri accessi, e i garage del Palazzo verranno pertanto chiusi al Pubblico. L’utenza potrà parcheggiare negli appositi spazi antistanti e attorno al Palazzo, oppure nei vicini parcheggi sotto la mensa.

All’ingresso un addetto accoglierà gli utenti e gestirà gli ingressi ai vari Servizi ed Uffici. Si raccomanda gli utenti di presentarsi, per l’accesso ai Servizi, muniti di mascherina e guanti e di rispettare tutte le disposizioni sanitarie vigenti per l’emergenza Covid - 19.

La modalità operativa sopra descritta rappresenta una novità, che necessiterà sicuramente di miglioramenti ed aggiustamenti organizzativi, una messa a punto progressiva nella gestione idonea dei tempi e della ripartizione degli appuntamenti. Si chiede pertanto la massima collaborazione e comprensione per i possibili disservizi, ma si è a disposizione per suggerimenti e indicazioni.