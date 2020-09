ITALIA-SAN MARINO Ricevimento all'Ambasciata per il saluto di Guido Cerboni

Dopo il commiato ufficiale dell'ambasciatore d'Italia Guido Cerboni a San Marino, venerdì scorso, ieri in Ambasciata d'Italia un ricevimento a cui hanno presenziato una delegazione del Congresso di Stato, rappresentanti delle forze politiche e delle forze dell'ordine sammarinesi e italiane. Un saluto commosso prima della partenza per Roma, per il nuovo impegno alla Farnesina.



