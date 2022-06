AASS Riserve idriche: 9 regole per un corretto utilizzo. Il Segretario Lonfernini: “Lavoro costante per ottimizzare risorse”

Le scarse precipitazioni dei mesi primaverili e le temperature estive sempre più elevate stanno continuando ridurre le risorse idriche disponibili a San Marino. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici fissa 9 semplici regole per permettere un significativo risparmio di acqua e la riduzione dei costi in bolletta.

Primo punto da seguire applicare il frangi-getto a rubinetti e doccia per ottenere la stessa efficienza con metà acqua utilizzata, fare poi un'accurata manutenzione alla rete idrica domestica, usare razionalmente lo scarico del WC, preferire la doccia al bagno, evitare di consumare acqua inutilmente, utilizzare elettrodomestici a pieno carico, innaffiare solo se necessario e nelle ore serali, non usare acqua corrente per lavare l'auto e controllare il contatore a rubinetti chiusi.

Poche regole ma molto importanti, evidenzia il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, che se rispettate da tutti aiuteranno ad affrontare i mesi estivi ed evitare lo stato di emergenza idrica, lo scorso anno proclamato a luglio con diversi divieti e sanzioni fino a mille euro. Come Governo, spiega, prosegue il lavoro progettuale per arrivare alla realizzazione di nuovi sistemi e infrastrutture più efficienti e funzionali: “Anche a livello contrattuale – aggiunge – stiamo verificando intese per approvvigionamenti a prezzi migliori per tutti”.

