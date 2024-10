SAN MARINO RTV Roberto Sergio Direttore di San Marino RTV, Psd: "opportunità di rilancio" La sua leadership - scrive il partito - rappresenta un'opportunità per trasformare l’emittente in uno spazio di dialogo internazionale e di valorizzazione culturale

Roberto Sergio Direttore di San Marino RTV, Psd: "opportunità di rilancio".

San Marino RTV, emittente di Stato, avvia una fase di rinnovamento con la nomina di Roberto Sergio a Direttore Generale. Lo scrive il Psd in una nota. Sergio, - continuano - già direttore in RAI, porta con sé un piano ambizioso per rilanciare RTV, puntando su cultura e innovazione tecnologica, obiettivi che il Partito dei Socialisti e Democratici sostiene con entusiasmo.

La sua leadership - scrive il partito - rappresenta un'opportunità per trasformare l’emittente in uno spazio di dialogo internazionale e di valorizzazione culturale, senza ridimensionamenti drastici. Già lo scorso marzo, il PSD si era opposto a politiche di tagli, proponendo una riforma strutturale che valorizzasse RTV come custode della sovranità sammarinese.

La nomina di Sergio è considerata una risposta concreta alle necessità espresse dal PSD e sostenuta dai Segretari di Stato Luca Beccari, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati. Insieme al Consiglio d’Amministrazione e ai governi di San Marino e Italia, Sergio guiderà RTV nella piena realizzazione dell’accordo bilaterale radiotelevisivo del 2008, rinnovato nel 2021, per una gestione condivisa dei contenuti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: