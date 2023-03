SAN MARINO Rocca Pietore: avviati i lavori all'ex colonia

Rocca Pietore: avviati i lavori all'ex colonia.

Sono partiti oggi i lavori all'ex colonia sammarinese di Rocca Pietore. Già dalla scorsa estate il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti aveva annunciato l'intenzione, dopo il passaggio definitivo dell'immobile all'Eccellentissima Camera, di demolire la struttura per poi ricostruirla “anche tramite finanziamenti privati”. Progetto per dare nuovamente l'opportunità ai giovani di tornare, dopo tanti anni, nella località bellunese.

