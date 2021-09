Rotatoria di Murata: un bando per la gestione del verde pubblico nell’area

La Segreteria di Stato al Territorio ha emesso un bando di concorso per la progettazione, realizzazione e manutenzione del verde nell’area della rotatoria di Murata. Un nuovo spazio verde, per rendere una delle intersezioni stradali più trafficate dell’intero territorio sammarinese, gradevole al passaggio di turisti e residenti. Il Dipartimento Territorio e Ambiente intende quindi procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare questo importante progetto, nella formula della sinergia pubblico-privato. Chi si aggiudicherà il bando potrà posizionare gratuitamente all’interno della rotatoria una insegna pubblicitaria, per tutta la durata del contratto di manutenzione. Il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione è fissato per il giorno 11 ottobre.

