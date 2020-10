Salta "The vibe is on" ma prosegue la collaborazione con Musica Srl L'intenzione del Segretario Pedini Amati è di confermare gli altri eventi in programma fino alla fine dell'anno, rivedendoli in funzione del Covid 19

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha ricevuto questa mattina l'amministratore delegato della Musica Srl, Tito Pinton. a poche ore dall'annullamento ufficiale dell'evento "The Vibe is on" che avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 31 ottobre al Tiro a Volo in zona Ciarulla. Ribadita, ad ogni modo, la volontà di collaborazione per future iniziative da organizzare in sicurezza. Pedini Amati, chiarisce tuttavia che, in ogni caso, l'intenzione è di confermare l'evento di Halloween, all'aperto, in centro storico così come il Natale delle Meraviglie, anche se entrambi andranno rivisti, rispetto ai piani originari, in funzione delle misure di sicurezza anti-covid.

Nel video le dichiarazioni di Pedini Amati e Pinton, al termine dell'incontro

