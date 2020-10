San Marino: annullato "The vibe is on", confermati "Halloween in Centro Storico" e "Il Natale delle Meraviglie"

È stato annullato l'evento "The vibe is on" del 31 ottobre. A comunicarlo la Segreteria di Stato al Turismo. "Al termine del confronto del pomeriggio di ieri con le autorità sanitarie sammarinesi, di concerto con gli organizzatori, - si legge nella nota - comunichiamo che l’evento programmato per il 31/10/20 da Musica Srl è stato rinviato a data da destinarsi. Sono invece confermati gli eventi di Halloween in Centro Storico e il Natale delle Meraviglie, per tutto il mese di dicembre".