SCUOLA San Marino: Comitato bimbi genitori, "Apprezziamo l'attenzione a misure precauzionali meno invasive"

Il ritorno a scuola preoccupa genitori e alunni, ma in vista della ripresa da un Comitato bimbi e genitori di San Marino, arriva un sostanziale apprezzamento per le Linee Guida improntate dalla Segreteria di Stato all'Istruzione. "Ci sembra infatti che le scelte adottate per la gestione di una questione così delicata - scrive in una nota - come quella del prossimo rientro scolastico siano nel complesso improntate ad una cauta ragionevolezza. In particolare, non possiamo non rilevare che rispetto alla vicina Italia si è dimostrata maggiore attenzione nel prescrivere misure sanitarie precauzionali meno invasive per i nostri ragazzi".

Resta comunque la preoccupazione delle famiglie per l'insistenza sul distanziamento degli alunni e la creazione di classi "guscio" che potrebbero avere ripercussioni sui più piccoli, così come l'applicazione dei dispositivi sanitari, quali mascherine e gel disinfettanti, nonché la continua igienizzazione degli ambienti, le cui ricadute sul sistema immunitario rischiano di essere importanti.



