San Marino: fino al 30 dicembre si allentano le misure anti-covid.

Da oggi e fino al 30 dicembre scatta a San Marino e in Italia un allentamento delle misure anti-covid. Secondo quanto stabilito dal decreto 221 riaprono le attività commerciali al dettaglio, mercatini e bancarelle, compresi quelli de "Il Natale delle meraviglie". Per tre giorni consentita l'attività sportiva in impianti sportivi al chiuso e all’aperto, piscine e palestre. Vige comunque sempre l'obbligo di mantenere tutte le prescrizioni igienico-sanitarie come mascherina, distanziamento interpersonali, divieto di assembramenti e igienizzazione. Rimane in vigore il coprifuoco alle ore 22.



L'Italia fino al 30 dicembre passa in zona arancione, con negozi aperti e spostamenti possibili nel proprio comune senza autocertificazione. È consentita anche per i sammarinesi la mobilità fuori confine per recarsi nelle attività commerciali dei comuni limitrofi, secondo quanto indicato dal Congresso di Stato.

