GLI EFFETTI DEL COVID San Marino: in calo reati contro il patrimonio. Trend inverso per truffe e violenze su donne e di genere Nel 2020 le restrizioni dovute al coronavirus hanno influenzato i reati. In calo quelli contro il patrimonio: quindi furti, rapine ed estorsioni.

L'anno appena trascorso, caratterizzato da confinamento e restrizioni alla mobilità, ha influito sui reati in territorio. Dall'inizio della pandemia, ci confermano Polizia Civile, Guardia di Rocca e Gendarmeria, sono calati soprattutto quelli contro il patrimonio: quindi furti, rapine ed estorsioni.

Per quanto riguarda i sinistri stradali nel 2020 quelli rilevati dalla Gendarmeria sono 77, dieci in meno rispetto al 2019. Cinque sono risultati con feriti mentre 39 determinati dall’investimento di animali selvatici.

Trend inverso invece per quanto riguarda le truffe, sia online che via telefono, e gli attacchi informatici: l'ultimo proprio di poche settimane fa con l'allarme dato dall'Ufficio della Polizia Postale del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria di numerose mail contenenti virus malware.

In un anno caratterizzato da vari lockdown non sono mancate inoltre le segnalazioni per violenze sulle donne e di genere. I dati raccolti dall'Autority per le Pari Opportunità parlano infatti di 18 procedimenti penali aperti a San Marino nel 2020, aggiornati al 25 novembre. In tutto il 2019 erano stati 23, quindi solamente cinque in più.



