Giornata contro la violenza sulle donne: 18 i procedimenti penali aperti quest'anno in Repubblica

Authority per le Pari Opportunità e Commissione per le Pari Opportunità hanno illustrato questa mattina, ai Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, i dati del report sulle violenze contro le donne in Repubblica. Ad oggi sono 18 i procedimenti penali aperti a San Marino, in tutto lo scorso anno sono stati 23.





“È un fenomeno che purtroppo resiste e persiste anche a San Marino" evidenzia Antonella Bonelli dell'Authority. Dai Capi di Stato gratitudine e apprezzamento per l'importante lavoro svolto che ogni anno reca un contributo fondamentale all'attività di informazione e sensibilizzazione.

È intenzione della Segreteria di Stato per il Lavoro portare avanti misure per accompagnare l'impresa durante i periodi di maternità delle proprie dipendenti affinché la madre lavoratrice non sia considerata un problema per l'azienda ma riconosciuta per quello che è, una ricchezza per impresa e società. E’ necessario, aggiunge la Segreteria, creare una rete il più vicina possibile alle vittime, ancora meglio, una rete che riesca ad intercettare le potenziali vittime, che ricomprenda tutti gli ambiti sociali a potenziale rischio di abusi e tra tutti, il luogo di lavoro, è tra i più pericolosi.

Tanti i messaggi di solidarietà da parte di forze politiche e associazioni con CSU che chiede al Governo di intervenire affinché il peso della crisi non si scarichi prevalentemente su di loro, già penalizzate a livello occupazionale e troppo spesso vittime di mobbing.



USL e UCS lanciano una serie di iniziative per tutto l'anno: dal tema della violenza sulle donne a quello della disparità di genere e delle pari opportunità, fino alla discriminazione sul lavoro e alla conciliazione fra tempi del lavoro e della vita familiare. Iniziative che culmineranno con una fiaccolata a torce rosse nel centro storico il 25 novembre 2021. L'ISS ricorda che è sempre attivo il centro di ascolto al centro salute donna (0549 994900) .

Nel servizio l'intervista a Antonella Bonelli (Authority Pari Opportunità), Giorgia Giacomini (Segretario Generale USL), Francesca Busignani (Presidente UCS)