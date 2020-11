25 novembre 2020: la Segreteria Lavoro nella Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle le donne offre alla Segreteria di Stato Lavoro un’ulteriore occasione per riflettere insieme su questo importante tema, collegandolo al mercato del lavoro. Il numero di vittime di abusi di genere è sicuramente difficile da calcolare. Sono infatti molti i casi in cui le violenze non vengono denunciate, soprattutto se si tratta di molestie sul lavoro. E’ necessario allora creare una rete il più vicina possibile alle vittime, ancora meglio, una rete che riesca ad intercettare le potenziali vittime, che ricomprenda tutti gli ambiti sociali a potenziale rischio di abusi e tra tutti, il luogo di lavoro, è tra i più pericolosi. Non dimentichiamo poi che il tema della violenza sulle donne discende da altri aspetti che sono da considerare altrettanto rilevanti e che riguardano la disparità di genere e le discriminazioni in generale. La Segreteria di Stato Lavoro, cosciente del ruolo determinante che riveste in questa lotta, si pone l’obiettivo di migliorare gli strumenti a disposizione nell’azione di riforma legislativa ed amministrativa che sta portando avanti. La Legge sullo Smart Working recentemente approvata va in questa direzione e sono stati messi a calendario ulteriori interventi come il divieto di discriminazione di genere negli annunci di lavoro e l'introduzione del congedo di paternità. Vi è l’intenzione di istituire un punto di monitoraggio per la questione delle molestie sul lavoro, dato ad oggi non disponibile. Molestie intese in senso lato, ricomprendendo l’attività di mobbing e tutte le altre azioni che potrebbero essere mirate ad ottenere la rinuncia di propri diritti, come ad esempio il diritto al part time nei primi tre anni di vita del figlio. Infine, in un mercato del lavoro che, purtroppo, continua ad essere difficilmente accessibile per il genere femminile, è intenzione della Segreteria per il Lavoro lavorare sulla formazione, sull’educazione e sull’introduzione di misure volte ad accompagnare l’impresa durante i periodi di maternità delle proprie dipendenti, affinché la madre lavoratrice non sia più considerata un problema per l'azienda ma possa invece essere riconosciuta per quello che è, una ricchezza per l’impresa e per la società. Per portare avanti queste ed altre riforme, attenzione particolare è sempre volta alle migliori prassi internazionali in materia. San Marino ha già fatto notevoli passi avanti ratificando e impegnandosi a rispettare, le Convenzioni fondamentali ILO in materia riguardanti: la parità di remunerazione, la protezione della maternità, l’eliminazione della discriminazione nell’impiego e nella professione e i lavoratori con responsabilità familiari. E’ infine intenzione avviare l’iter di ratifica della recente Convenzione 190 del 2019 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, guardando anche alla relativa raccomandazione applicativa, affinché si abbia maggiore forza per portare avanti questi obiettivi per un mondo del lavoro dignitoso e libero per donne e uomini.

c.s. Segreteria di Stato Lavoro