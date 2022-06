SICCITÀ San Marino: scatta l'ordinanza anti-spreco acqua. Bollino rosso in diverse città italiane

San Marino: scatta l'ordinanza anti-spreco acqua. Bollino rosso in diverse città italiane.

Scatta l'ordinanza decisa dal Congresso di Stato per ridurre lo spreco di acqua sul Monte. È divieto di: innaffiare prati, orti e giardini; lavare piazzali, scale, strade private; riempire piscine; riversare acqua in cisterne e pozzi; lavare veicoli. Non si applica nel caso in cui l’attività sia svolta presso stazioni di servizio munite di impianti automatici. Sono previste sanzioni per i trasgressori che vanno dai 150 euro fino a 2.000 a seconda delle segnalazioni. L'università degli Studi della Città di San Marino ha attuato un piano per individuare le più efficaci strategie di gestione delle risorse idriche sul Titano. Proprio nell’ambito dell’iniziativa, che riguarda l’approvvigionamento a uso ecologico, domestico, pubblico, industriale, agricolo ed energetico, è stato aperto un bando che porterà alla selezione di un laureato in Ingegneria Civile impegnato per un anno sul progetto. Molti comuni italiani hanno decretato lo stato di emergenza, in una Italia avvolta da una grande ondata di calore. Allarme soprattutto al Nord. Piaga incendi al Centro e al Sud. Ieri 40 gradi a Taranto; 39 ad Agrigento e Padova; 38 a Catanzaro e Ravenna; 37 a Bergamo, Cremona, Frosinone, Catania e Torino. Oggi previsioni da bollino rosso anche a Bologna, Roma, Firenze e Napoli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: