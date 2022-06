Approvvigionamento idrico, l’Università di San Marino al lavoro sulle strategie di gestione: aperto un bando per un ricercatore

Un piano per l’individuazione delle più efficaci strategie di gestione delle risorse idriche sul Titano è al centro di un progetto di ricerca attualmente curato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Proprio nell’ambito dell’iniziativa, che riguarda l’approvvigionamento a uso ecologico, domestico, pubblico, industriale, agricolo ed energetico, è stato aperto un bando che porterà alla selezione di un laureato in Ingegneria Civile impegnato per un anno sul progetto. Fra le attività previste, la raccolta di dati territoriali e idrologici, nonché una valutazione tecnica ed economica degli interventi che verranno proposti attraverso lo studio, a disposizione delle agenzie sammarinesi del settore. Il bando, in scadenza il 21 luglio, è aperto a laureati con non più di 35 anni di età e si pone in continuità con un percorso che negli ultimi anni ha visto l’Ateneo sammarinese impegnato in “progetti di ricerca nell’area dell’uso delle risorse idriche e sulla sicurezza idraulica del territorio che hanno dato origine a diverse tesi di laurea”, si legge nel documento. Tempo fino al 14 luglio invece per partecipare a una serie di selezioni per oltre 20 incarichi da docente o assistente alla didattica nella cornice dei corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Design. Fra le materie interessate: geometria, disegno, geotecnica, sistemi di supporto alle decisioni aziendali, economia aziendale, storia dell’architettura contemporanea, oltre a laboratori in design del prodotto e design della comunicazione. I bandi integrali possono essere consultati sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.

c.s. UNIRSM