TURISMO San Marino sulla rivista di Singapore Travnews, "gioiello nascosto d'Europa"

San Marino sulla rivista di Singapore Travnews, "gioiello nascosto d'Europa".

"Il gioiello nascosto d'Europa": è così che viene definito San Marino su Travnews, la rivista ufficiale delle agenzie di viaggio di Singapore. Il periodico asiatico dedica al Titano la copertina e un ampio articolo in cui si concentra sulle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali sammarinesi, proponendo tour e pacchetti vacanza per i 400 soci del NATAS (National Association Travel Agents Singapore), l'Associazione Nazionale Agenti di Viaggio Singapore.



La promozione turistica giunge sul numero di dicembre grazie alla sinergia fra l'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino e il Consolato Onorario della Repubblica di San Marino a Singapore, a pochi mesi dall'incontro fra il Console Onorario Elaine Seow, il rappresentante di Agenzia e una delegazione del NATAS.

"È importante sottolineare - scrive l'agency - che queste attività promozionali sono rese possibili dalla valorizzazione delle professionalità presenti a San Marino e a Singapore che, sfruttando al massimo il proprio potenziale, danno vita alla creazione di nuove opportunità per le imprese del Titano e operano per l'attrazione di nuovi flussi turistici".



È possibile leggere la rivista sul portale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino

I più letti della settimana: