San Marino: telecomunicazioni, identità digitale e fatturazione elettronica A San Marino non ci sono offerte commerciali specifiche per determinati servizi digitali.

San Marino: telecomunicazioni, identità digitale e fatturazione elettronica.

L’Associazione Sammarinese per l’Informatica rende noto che nell’ultima riunione il Consiglio Direttivo dell’associazione ha appurato l’esistenza di molteplici richieste pervenute dagli associati, relative alla concorrenza delle telecomunicazioni, all’esercizio dell’attività di conservazione delle fatture elettroniche e agli sviluppi sull’identità digitale. A San Marino non ci sono offerte commerciali specifiche per determinati servizi. Il Consiglio Direttivo di ASI intende confrontarsi con le associazioni dei consumatori in territorio per valutare la possibilità di mettere a fattor comune le sinergie, al fine di aumentare la concorrenza del mercato, visto che da un lato l’interesse degli operatori economici è fortemente aumentato, e dall’altro si prospetta la possibilità per i cittadini di accedere ad una gamma di servizi maggiormente variegata, com’è prassi nelle grandi città metropolitane italiane. Anche il tema dell’Identità digitale è prioritario per l’agenda del paese e non può più essere rimandato. ASI chiede, dopo l’incontro avvenuto presso la Segreteria di Stato Affari Esteri, lo stato di avanzamento dei lavori ed esorta il Governo e tutte le Segreterie di Stato con competenza sull’informatica, ad incrementare l’impegno al fine di portare a termine i suddetti lavori, sempre nell’ottica di coniugare il progresso del Paese, con la tutela del mercato interno.

Il link al comunicato

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: