Telecomunicazioni, identità digitale e fatturazione elettronica, i temi caldi esaminati dall’Associazione Sammarinese per l’Informatica

L’Associazione Sammarinese per l’Informatica comunica che nell’ultima riunione il Consiglio Direttivo dell’associazione ha appurato l’esistenza di molteplici richieste pervenute dagli associati, relative alla concorrenza delle telecomunicazioni, all’esercizio dell’attività di conservazione delle fatture elettroniche e agli sviluppi sull’identità digitale.

Per quanto riguarda il tema sulla fatturazione elettronica, il Direttivo ha dato mandato al gruppo di lavoro già formato, di elaborare delle proposte di regolamentazione degli aspetti sopra indicati, mentre durante la discussione del comma relativo al mercato delle telecomunicazioni è emerso che vari operatori sammarinesi nel settore dell’ICT sono interessati a fornire servizi di connettività, in particolare per servizi di “edge computing”, proprio perché a San Marino ancora non esistono offerte commerciali in tal senso.

In Repubblica il mercato delle telecomunicazioni è ancora soggetto al regime concessorio, per cui i soggetti economici interessati devono presentare debita manifestazione di interesse all’Autorità ICT, che dovrà effettuare un’approfondita valutazione sui requisiti richiesti. È ormai noto che i lavori di stesura della fibra da parte dell’AASS stiano volgendo al termine, così alcuni associati ASI hanno già presentato all’Autorità ICT la documentazione richiesta, ed altri sono in procinto di consegnarla. Poiché l’interesse verso il settore delle telecomunicazioni sta aumentando, la stessa ASI ha deciso di inviare ai propri associati un questionario conoscitivo, sia per comprendere quali attività economiche siano interessate a diventare operatori di telecomunicazioni, che per sondare i servizi a valore aggiunto che le aziende informatiche sammarinesi potrebbero convogliare sui collegamenti in fibra. Il Consiglio Direttivo di ASI intende inoltre confrontarsi con le associazioni dei consumatori in territorio per valutare la possibilità di mettere a fattor comune le sinergie, al fine di aumentare la concorrenza del mercato, visto che da un lato l’interesse degli operatori economici è fortemente aumentato, e dall’altro si prospetta la possibilità per i cittadini di accedere ad una gamma di servizi maggiormente variegata, com’è prassi nelle grandi città metropolitane italiane dove è disponibile il servizio di FTTH (bollino “fibra” di AGCOM su sfondo verde).

Anche il tema dell’Identità digitale è prioritario per l’agenda del paese e non può più essere rimandato. ASI chiede, dopo l’incontro avvenuto presso la Segreteria di Stato Affari Esteri, lo stato di avanzamento dei lavori ed esorta il Governo e tutte le Segreterie di Stato con competenza sull’informatica, ad incrementare l’impegno al fine di portare a termine i suddetti lavori, sempre nell’ottica di coniugare il progresso del paese, con la tutela del mercato interno.

Infine, il Consiglio Direttivo di ASI ha deciso di richiedere un incontro con l’Autorità ICT per capire lo stato dei lavori sulla regolamentazione e valutare la possibilità di instaurare un confronto permanente sull’attività regolatoria al fine di favorire l’ingresso di nuovi operatori nel mercato.



Comunicato stampa

Associazione Sammarinese Informatica