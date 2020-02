Scambio di studenti: rientrati da Vienna i ragazzi sammarinesi

Sono tornati a San Marino i 17 studenti della Scuola secondaria Superiore che hanno trascorso una settimana alla International School di Vienna per il programma di scambio promosso dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Pubblica Istruzione e curato dell'Ambasciata di San Marino in Austria. Dai ragazzi considerazioni positive ed entusiastiche per l'esperienza formativa , che ha permesso di avviare un confronto diretto con metodi di insegnamento, cultura, stili di vita e identità differenti. Un'ospitalità che verrà ricambiata a giugno, quando gli studenti austriaci saranno ospiti di quelli sammarinesi per l'esperienza formativa nella Scuola Secondaria Superiore.

