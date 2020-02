Segreteria Affari Esteri: rientro dei 17 studenti sammarinesi dall'International School di Vienna

Di ritorno a San Marino i 17 studenti della Scuola Secondaria Superiore che hanno aderito al programma di scambio di una settimana presso la International School di Vienna (Austria), promosso dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Pubblica Istruzione e curato dell'Ambasciata di San Marino in Austria. Gli studenti, prima di lasciare Vienna, hanno rilasciato entusiastiche e positive considerazioni presso la rappresentanza diplomatica in Austria, esprimendo piena soddisfazione per l’ampia esperienza formativa presso la scuola, per l’opportunità di incontro con gli studenti di tutto il mondo, per la generosa ospitalità presso le loro famiglie e le numerose visite culturali alle tante attrazioni della Capitale austriaca. Come per le scorse edizioni, lo scambio prevede una seconda parte a San Marino, relativa alla restituzione della visita a San Marino da parte degli studenti internazionali della VIS, che saranno ospitati nel prossimo mese di giugno dagli studenti della Scuola Secondaria. L’iniziativa si conferma quale esperienza stimolante, atta ad aprire ulteriormente gli orizzonti formativi e conoscitivi degli studenti sammarinesi, attraverso l’opportunità di un confronto diretto con metodi di insegnamento, cultura, stili di vita e identità differenti.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri