Schiamazzi e danneggiamenti nel centro di Borgo, Giovagnoli (Npr): “Trovare subito una soluzione”.

Si susseguono segnalazioni e polemiche per le “serate brave” di giovani in giro per la Repubblica. Sotto osservazione, in particolare, il centro storico di Borgo Maggiore. Una situazione che sta allarmando anche la politica, tanto che a scriverne, sul proprio profilo Facebook, è anche il consigliere Npr, Gerardo Giovagnoli che parla di una circostanza che “sta assumendo connotati preoccupanti e francamente insopportabili”.

Giovagnoli descrive baldorie che si prolungano oltre le due di notte, mettendo “a dura prova la vita dei residenti, molti dei quali anziani e alcuni con figli piccoli”. Una situazione favorita – scrive il consigliere - dall'arrivo di centinaia di giovani che sfuggono al coprifuoco in Italia. Agli schiamazzi si aggiungono danneggiamenti e lo spargimento di frammenti di bottiglie. Una condizione su cui – secondo Giovagnoli – è indispensabile trovare subito una soluzione facendo dialogare gestori dei locali, Giunta di Castello, forze dell'ordine e segreterie competenti.

Segnalazioni simili giungono anche da residenti nel centro storico di Città dove si parla di “urla e cori da stadio”. Secondo testimonianze e foto postate sui social, sono intervenute Polizia civile, Gendarmeria e Guardia di Rocca per monitorare la situazione ed evitare che la "movida" degenerasse.

