SAN MARINO Scuole medie: nel mirino timbratura badge e smartphone in classe Se n'è parlato nel Consiglio d'Istituto

247 firme per l'eliminazione della timbratura per gli studenti. A chiederlo un gruppo di genitori, che invitano a un dibattito sul tema e a un confronto con la politica. La richiesta anche in una lettera inviata al segretario per l'Istruzione Belluzzi e ai presidi di Medie e Superiori. “Importante – scrivono i firmatari – ridare responsabilità e valore al ruolo dell'insegnante, al quale – concludono – spetta l'appello e la registrazione degli allievi presenti e assenti”. La questione è stata trattata nel consiglio d'Istituto delle Scuole Medie, dove il preside ha letto la nota dei genitori sul badge. “Sebbene alcuni dei presenti non lo ritengano strettamente necessario – rileva Remo Massari – l'opinione generale emersa è che si tratti comunque di uno strumento utile. I genitori così – continua – possono monitorare la reale presenza a scuola dello studente”. Tra i temi trattati durante l'assemblea anche il nuovo Piano dell'Offerta formativa, la possibilità di ridurre da sei a cinque i giorni di scuola settimanali. Un grande dibattito è poi scaturito sull'uso improprio dei cellulari da parte degli studenti: l'istituto ha espresso preoccupazione per l'utilizzo sempre più smodato e ha proposto incontri informativi per i genitori, che a loro volta hanno dimostrato grande sensibilità sull'argomento. “In classe organizziamo laboratori per un uso consapevole di questo strumento – spiega ancora Massari – ma perché la nostra azione sia efficace deve continuare a casa, con il sostegno della famiglia”.

