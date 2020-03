Segreteria Esteri: viaggi sconsigliati, misure restrittive in continuo cambiamento

Segreteria Esteri: viaggi sconsigliati, misure restrittive in continuo cambiamento.

Viste le ordinanze emesse in merito all'emergenza Coronavirus, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, con una nota, sconsiglia fortemente spostamento dal proprio domicilio e sottolinea che le misure restrittive adottate dagli altri Paesi possono cambiare di ora in ora senza nessun preavviso. Non ci sono criteri di trattamento omogenei per i viaggiatori sammarinesi, e resta nella discrezionalità dei singoli Paesi di transito e di destinazione applicare misure e regole non fisse e modificabili con l’evolversi del COVID 19.



