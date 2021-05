AGENZIA PER LO SVILUPPO CAMERA DI COMMERCIO Siglato il protocollo per consolidare le intese commerciali tra San Marino e Stati Uniti La firma questa mattina alla presenza dell'Console Generale degli Stati Uniti d'America a San Marino, Ragini Gupta.

Un accordo molto importante per la Repubblica che segna il consolidamento di una lunga amicizia e soprattutto di una vera e propria collaborazione strategica tra San Marino e Stati Uniti. Il protocollo d'intesa siglato questa mattina presso la Segreteria di Stato per l'Industria tra la Camera di Commercio Americana in Italia, AmCham, e la Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo di San Marino permetterà di aprire fondamentali canali con gli Stati Uniti. Presenti all'accordo il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi, il presidente di Agenzia per lo sviluppo - Camera di Commercio Emanuel Colombini insieme al direttore generale Denis Ceccheti, il managing director di AmCham Italy Simone Crolla, la console Generale degli Stati Uniti d'America a San Marino, Ragini Gupta e la consigliera per gli affari commerciali presso l’Ambasciata Americana a Roma Isabella Cascarano.

Il protocollo pone le basi per potenziare la collaborazione tra le due realtà volta a condividere esperienze, conoscenze e informazioni attraverso l’organizzazione e la promozione di attività a favore dei propri associati.

Nel pomeriggio la console Ragini Gupta ha infine visitato due importanti realtà imprenditoriali del territorio: la SIT di Faetano, uno dei principali player sul mercato europeo del packaging flessibile e in seguito gli stabilimenti, sempre a Faetano, delle ceramiche Del Conca.

Nel servizio le interviste a Ragini Gupta (Console Generale degli Stati Uniti d'America a San Marino), Fabio Righi (Segretario di Stato per l'Industria), Simone Crolla (managing director di AmCham Italy) e Emanuel Colombini (Presidente Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo di San Marino)

