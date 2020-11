Siglato l'accordo definitivo per la stabilizzazione del personale precario dell'ISS Soddisfatti i sindacati "che sia un punto di partenza"

Siglato oggi l'accordo definitivo per la stabilizzazione del personale precario dell'ISS. Una firma importante perché stabilizza un numero consistente di lavoratori, in un momento delicato della sanità sammarinese, che rispetto ai precedenti processi di stabilizzazione contiene una svolta in merito all’accesso, regolarizzazione e meccanismo automatico di stabilizzazione in favore del personale non residente. Il documento prevede che tutti i dipendenti precari che abbiano un’anzianità di almeno 3 anni e attualmente in servizio, vengano assunti a tempo indeterminato, mentre quelli che al momento della firma hanno maturato almeno 2 anni di anzianità, acquisiranno il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato nel momento in cui raggiungeranno la soglia dei 3 anni di servizio.

Il protocollo siglato prevede inoltre, per contrastare il precariato senza scadenza, l’introduzione di un automatismo di stabilizzazione del personale che verrà assunto su posti previsti dal “fabbisogno ospedaliero”. L’accordo raggiunto, tra le altre cose, andrà a stabilizzare anche il personale frontaliero che presta con professionalità ed impegno la propria attività lavorativa presso l’ISS.

Soddisfatti i sindacati: “particolare rilievo -scrive l'USL- merita l’ottenimento del riconoscimento, ai fini della stabilizzazione, dei periodi lavorativi che saranno prestati dal personale alla data del 31.12.2020, dell’aspettativa post partum e del part time post partum, anche se usufruiti successivamente alla firma dell’accordo”; la Federazione Pubblico impiego della CSU si augura che la firma sia “un punto di partenza per giungere alla stabilizzazione di tutti il personale precario del Settore Pubblico Allargato e che la accordo possa dare serenità al personale impegnato in prima linea nell'emergenza. Insieme all'augurio di attrarre, in prospettiva, professionisti necessari al nostro istituto”, infermieri soprattutto.

L'ISS è alla ricerca di 10 figure, a breve dovrebbero laurearsi peraltro 4 giovani sammarinesi. Altra storia le cosiddette fughe dei medici del passato, legate tra le altre cose alla non parificazione del versamento pensionistico per quanto riguarda i contributi fra Italia e San Marino. A breve su questo argomento saranno attivati tavoli a Roma.

Nel video l'intervista al Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta .



