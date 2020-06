CASTELLI Solidarietà, le Giunte si mobilitano: anche da Chiesanuova un contributo alla Caritas

Alla somma di 6.000 euro stanziata dalla Giunta di Borgo Maggiore in favore della Caritas San Marino, fa seguito quella di 1.850 euro proveniente da Chiesanuova. Lo comunica il Capitano Marino Rosti specificando che Giunta e Parrocchia hanno donato entrambe 500 euro, mentre 850 euro sono il frutto di iniziative spontanee della popolazione. “Un piccolo gesto di aiuto – commenta Rosti – a quelle famiglie sammarinesi che in questo periodo si trovano in difficoltà”. Il primo cittadino di Chiesanuova annuncia inoltre nuove raccolte di solidarietà.



