COVID-19 Spostamenti Italia-San Marino, Beccari annuncia nuove misure per le festività natalizie

Il Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari interviene al TG San Marino dopo l'inserimento della repubblica, da domani 21 dicembre e fino al 6 gennaio, nell'elenco C dei Paesi per la Farnesina. Beccari conferma che da domani e fino al 6 gennaio gli spostamenti dall'Italia a San Marino saranno consentiti solo per motivi di salute, lavoro o urgenze.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Chiarisce che il governo sammarinese, sin dai giorni scorsi, è a stretto contatto con le autorità italiane per risolvere una situazione creatasi da una distanza fra le misure sammarinesi e quelle italiane per via del recente dpcm del governo Conte.



Annuncia che domani uscirà sul Titano un nuovo decreto che mira a raggiungere una situazione di conformità con l'Italia. Si prevedono limitazioni agli ingressi e alle uscite nel territorio sammarinese, con impossibilità di spostarsi salvo per motivi di salute e lavoro. In arrivo anche una variazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, a seconda delle zone di rischio.



In vista anche misure specifiche per il capodanno per bar, ristoranti e esercizi commerciali, di cui si prevede la chiusura alle 18. Previste riduzioni di orario anche per il 24, 25 e 26 dicembre e per il periodo dell'epifania. Il Segretario specifica che il governo è fiducioso che le misure che verranno adottate da domani potranno cambiare il contesto con l'Italia. Rimane comunque garantita la possibilità di spostarsi internamente.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Per quanto riguarda le visite ai parenti, da San Marino all'Italia, il Segretario chiarisce che sarebbero comunque esclusi dal dpcm italiano con l'introduzione della zona rossa nel periodo delle feste.





I più letti della settimana: