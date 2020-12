Spostamenti Italia-San Marino: il Titano nell'elenco C della Farnesina

San Marino entrerà, da domani 21 dicembre e fino al 6 gennaio, nell'elenco C dei Paesi per la Farnesina. Una decisione che si traduce nell'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria se dal territorio si rientra in Italia. Le limitazioni non valgono per esigenze lavorative, assoluta urgenza ed esigenze di salute.

Le disposizioni sono illustrate sul sito Viaggiaresicuri.it nel quale si legge che: "Indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano dall’Italia nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio", per motivi diversi da quelli consentiti, "e rientrano in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio, sono sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria".

Ulteriori approfondimenti nel Tg San Marino con il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari (vedi l'intervista).

