Spostamento elementari a Murata, i rappresentanti di classe: "Non arrivano risposte sensate".

Continua il dibattito sullo spostamento delle Scuole Elementari di Città a Murata. I rappresentanti di classe del plesso “La Sorgente” si dicono “spiazzati” dalle ultime dichiarazioni del Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi. “Apprendiamo come prima cosa che da febbraio 2021, quando in Congresso di Stato è approdata la proposta di fare sgombrare il plesso “la Sorgente”, ad oggi febbraio 2022 – scrivono - non è stato proprio possibile trovare una sola occasione, una sola data disponibile per poter avere un incontro con i genitori del plesso in questione. Lo troviamo strano ma attendiamo fiduciosi e non perdiamo la speranza”.

“Apprendiamo inoltre - aggiungono - che la scelta è stata condivisa con gli insegnanti già prima di Natale. Noi riteniamo molto più realistico affermare che gli insegnanti abbiano dato un suggerimento dal punto di vista pedagogico, per il bene dei bambini ma soprattutto sulla base di una scelta già presa dalla politica e non certo dagli addetti ai lavori anzi, in più occasioni, gli stessi hanno manifestato perplessità riguardo la scelta fatta”.

I genitori rimarcano anche la preoccupazione per l'attuale situazione pandemica: “Quello che ci preoccupa è la situazione attuale causata da una pandemia mondiali in cui il distanziamento sembra essere diventate una parola d'ordine e quindi ci chiediamo: è questo il momento più opportuno per accorpare?”.

Ricordano infine che il 7 giugno 2021 è stata deliberata la costruzione di un gruppo di lavoro per “l’individuazione di proposte per la scuola sammarinese alla luce dell’importante calo demografico”, "Non sarebbe stato più opportuno - dicono - aspettare che il gruppo di lavoro traesse le sue conclusione e proponesse le linee guida più adatte?".

