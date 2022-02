“La Sorgente”, Belluzzi ai genitori: “Vi incontreremo a breve per rispondere ad ogni dubbio”

Nei giorni scorsi la lettera dei rappresentanti di classe delle elementari “La Sorgente” di Città, per lamentare mancanza di confronto e informazioni sullo spostamento del plesso a Murata, sollevando perplessità sull'adeguatezza della struttura sul fronte della capienza. Arriva la replica del Segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi. “La scelta di un trasferimento già dal prossimo anno è stata condivisa con gli insegnati prima di Natale. Avremmo voluto organizzare un incontro, in presenza, con i genitori per informarli e rispondere alle loro legittime domande, ma la situazione Covid ancora non lo ha permesso. Contiamo di farlo quanto prima, non appena sarà possibile”. Sui dubbi sollevati, però, già chiarisce: “L'infrastruttura è adeguata e il valore dello stare in tanti insieme non è un rischio, bensì una occasione di crescita. E' preoccupante – dice – il fatto di volersi isolarsi. Più alti sono i numeri, più importante è il percorso che si può compiere”.