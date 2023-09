La redazione di RTV, in occasione del centenario della nascita di Sergio Zavoli, intitola la redazione al suo primo Presidente. Abbiamo condiviso questo omaggio con la moglie, Alessandra Chello: “Ha rappresentato il periodo più bello della televisione italiana, ha dato corpo al servizio pubblico in tutti i sensi. Era qualcosa di unico e speciale. Non credo più replicabile".

Nel video le parole di Alessandra Chello, moglie di Sergio Zavoli.