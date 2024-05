Tiratori sammarinesi in ombra nella prima giornata agli Europei di Lonato

Sono cominciati a Lonato del Garda i Campionati Europei di Tiro a Volo. Dopo le prime tre serie, Alessandra Perilli occupa la 21esima posizione con 67 su 75 mentre Martina Tonini ha chiuso con 62 piattelli colpiti. In campo maschile, gara in salita per i tiratori sammarinesi. Il migliore è stato Gian Marco Berti con 69, Alfio Tomassoni 68 e Manuel Mancini 67. Nella categoria Junior, Simone Rigoni si è fermato a quota 58. Domani gli ultimi 50 piattelli con i primi sei tiratori che disputeranno la finale per il titolo continentale.