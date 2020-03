CORONAVIRUS Strade secondarie chiuse nel riminese, Prefetto Camporota: "Costante coordinamento con la Repubblica di San Marino"

In merito alla chiusura di strade secondarie disposte dai singoli Comuni della Provincia di Rimini, verso Forlì-Cesena, verso Pesaro e - come comunicato dal Congresso di Stato - quelle di confine con San Marino, interviene il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota. "Non è una zona rossa - ha detto in videoconferenza stampa - ma misure restrittive, in attesa del DPCM, della mappa della Protezione civile regionale per quanto riguarda sempre le strade chiuse, e di una circolare esplicativa sull'ordinanza regionale di Bonaccini'. E ha risposto anche sul livello di coordinamento con la Repubblica di San Marino.

Vedi anche: La mappa delle strade chiuse nel riminese

File allegati La mappa delle strade chiuse nel riminese

