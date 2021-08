Successi olimpici, Lonfernini: “Sarà grande festa” Mentre le Istituzioni si preparano ad accogliere il ritorno della delegazione, la Consulta Estera esprime orgoglio e i Giovani DC invitano a riflettere sul valore dello sport

Torri illuminate di biancazzurro da questa sera, insieme alla promessa di una celebrazione grande per onorare l'impresa degli atleti olimpici, ormai verso il rientro da Tokyo della delegazione. Tre medaglie - due bronzi e un argento – con Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Myles Amine Mularoni già nella storia. Torna a ringraziarli, insieme alle congratulazioni al Comitato Olimpico, al capo missione, staff e tecnici, il Segretario allo Sport, Teodoro Lonfernini. Nel sottolineare come abbiano “reso grande il Paese e la bandiera” non dimentica di ricordare una vittoria che ha avuto effetti anche sulla comunità, “unendo la cittadinanza, ispirando sentimenti positivi”; guarda agli atleti anche come “ambasciatori e promotori della Repubblica nel mondo”, allargando l'eco rispetto al solo ambito sportivo.

Nell'Olimpo dello sport, successi che rinsaldano identità e origini: agli atleti olimpici arriva il grazie della Consulta dei Sammarinesi all'Estero per aver reso ogni singolo cittadino presente in qualsiasi angolo del mondo - così scrive la Consulta - orgoglioso di essere sammarinese e per aver dimostrato che non è importante “dove è nato o vive chi alza la bandiera biancoazzurra sul podio, ma con che sconfinato amore la sventoli”. Orgoglio di una comunità per i risultati di Tokyo dai Giovani DC, che guardano a successi olimpici “dal sapore speciale – scrivono - in un momento gravato dalla situazione pandemica”. Una occasione per ricordare il valore dello sport come scuola di vita, auspicando che gli atleti biancazzurri possano essere punto di riferimento e stimolo per quanti vogliano intraprendere un percorso negli ambienti sportivi.

